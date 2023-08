Non buone notizie in casa Monza in vista dell’inizio del campionato, Davide Bettella è uscito al 20′ della sfida col Milan per infortunio

Il centrale dei brianzoli è uscito in lacrime abbracciato da tutti i compagni. Ora dovrà effettuare gli accertamenti del caso per valutare l’entità.

