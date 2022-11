Massimiliano Allegri spera di recuperare Gleison Bremer per la sfida contro l’Inter, il difensore è tornato ad allenarsi con i compagni

Massimiliano Allegri spera di recuperare Gleison Bremer per la sfida contro l’Inter, il difensore è tornato ad allenarsi con i compagni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non è stato convocato questa sera per non essere rischiato ma per il big match di domenica potrebbe scendere in campo. Un recupero importante per i bianconeri.

L’articolo Infortunio Bremer, la speranza di Allegri per la sfida contro l’Inter proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG