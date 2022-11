Marcelo Brozovic è tornato ad allenarsi in gruppo e spera nella convocazione con l’Inter per la sfida contro la Juventus

Il croato dopo un lungo stop è pronto a tornare tra i convocati per il big match di domenica sera. Per vederlo in campo, però, si dovrebbe aspettare qualche giorno giusto per non rischiare spiacevoli ricadute visto che poi ci sarà anche il Mondiale. Inzaghi, però, ritrova un’arma in più per continuare l’assalto allo Scudetto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

