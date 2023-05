Sabato il Milan affronterà la Lazio in campionato. Tra i giocatori a disposizione dei biancocelesti resta in dubbio Cataldi

come riportato dal club laziale centrocampista biancoceleste si sta allenando in palestra, per far assorbire l’ematoma al polpaccio destro.

