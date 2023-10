Infortunio Cerri, l’attaccante indisponibile per Juventus Next Gen Perugia di domani: ecco le sue condizioni

Non sarà a disposizione di mister Brambillla Leonardo Cerri, escluso dalla lista dei convocati della Juventus Next Gen per la gara con il Perugia di domani.

Come appreso da Juventusnews24, il giocatore non sarà a disposizione per un fastidio alla caviglia.

