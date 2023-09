Infortunio Chiesa: apprensione o tranquillità? Le ULTIME sensazioni in casa Juve verso la Lazio sulle condizioni del giocatore

Come spiega Tuttosport è un fastidio all’adduttore quello che ha bloccato Federico Chiesa in Nazionale, costringendolo a tornare a Torino. Fede si è subito fermato evitando di lesionare il muscolo.

Le prime indiscrezioni riferiscono che non saranno necessarie terapie ma solo un po’ di riposo prima di poter ricominciare gradualmente la preparazione in vista della sfida contro la Lazio di sabato prossimo allo Stadium. Quanto alla Juventus, è ovvio che un pizzico di apprensione ci sia nonostante le rassicurazioni dello staff medico azzurro che ha subito informato i colleghi bianconeri. A Torino si valuterà se ripetere gli esami e Chiesa osserverà un percorso di gestione che gli consenta di farsi trovare pronto per la gara di sa- bato contro la Lazio: Allegri ci spera, anche perché l’intesa con Vlahovic sta crescendo e sarebbe un peccato interrompere questo percorso dopo appena tre gare.

