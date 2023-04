Infortunio Chiesa: «E’ più tranquillo, ma il dolore…». Rivelazione sulle condizioni del giocatore che salterà Juve Verona

Chiesa insieme a Bonucci e Pogba sarà uno dei tre giocatori che, come annunciato da Allegri ieri in conferenza stampa, non sarà a disposizione per Juve Verona.

Ma quali sono le condizioni del giocatore che si era fermato contro l’Inter per un infortunio? In base a quanto riferito da Sky Sport Chiesa è toranto ad essere più tranquillo dopo la visita fatta in Austria, ma il dolore al tendine non lo abbandona.

