Infortunio Chiesa, l’esterno dei bianconeri rischia di saltare la gara contro il Milan di domenica: Allegri teme una cosa

Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juventus resta in ansia per le condizioni di Federico Chiesa. L’attaccante non ha riportato alcune lesione, ma continua a lavorare lontano dal gruppo e potrebbe non recuperare per la trasferta di San Siro di domenica contro il Milan.

Giorni decisivi per capire se riuscirà ad esserci o se il problema muscolare all’adduttore avrà ancora una volta la meglio. In caso di forfait si candida Milik per una maglia da titolare al fianco del recuperato Vlahovic.

