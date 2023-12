Infortunio Chiesa, rivelazione sul fastidio al tendino rotuleo che gli farà saltare il Frosinone: «Il problema non è grave, ma la Juve…»

La Juve è alle prese con l’infortunio di Chiesa che, come annunciato da Allegri in conferenza stampa, lo costringerà a saltare la partita col Frosinone.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport, infatti, il fastidio al tendine rotuleo accusato dall’attaccante consiglia massima prudenza nonostante non sia un problema grave. In casa Juve, insomma, nessuno vuole correre rischi con Chiesa.

The post Infortunio Chiesa, rivelazione: «Il problema non è grave, ma la Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG