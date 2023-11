Infortunio Danilo: le ultime novità dopo l’allenamento. Cosa filtra in vista di Juventus-Inter

Juve di Allegri in campo questa mattina per preparare la sfida all’Inter. È tornato parzialmente in gruppo anche Locatelli, mentre non ci sono novità su Danilo.

Il capitano bianconero, come negli scorsi giorni, si è allenato ancora a parte. Sempre più difficile la sua presenza domenica.

The post Infortunio Danilo: le ultime novità dopo l’allenamento. Cosa filtra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG