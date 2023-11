Pioli ci crede: «Scudetto? Ecco il nostro obiettivo. Mancando 26 partite…». L’allenatore del Milan in conferenza stampa

Il Milan sfida la Fiorentina per restare in scia di Inter e Juve. In conferenza stampa, ecco le parole di Pioli sullo Scudetto.

PIOLI – «Mancando 26 partite tante squadre si possono sentire in lotta per lo Scudetto, ma non deve essere questo il nostro pensiero: il nostro pensiero deve essere la Fiorentina. Poi l’obiettivo lo vedremo strada facendo. Il nostro obiettivo attuale è tornare a vincere».

