Infortunio Danilo, Napoli Juve a rischio? Cosa filtra sul recupero del capitano bianconero. Tutti gli aggiornamenti

È tutt’altro che scontato il rientro di Danilo per la trasferta di Napoli. Il capitano della Juve sta provando in tutti i modi a recuperare, ma la Juve non vuole correre rischi.

Il brasiliano potrebbe recuperare al massimo per la panchina, ad oggi il vero obiettivo è Juve-Atalanta.

