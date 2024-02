Mercato Juve: Calafiori, Koopmeiners, Gudmundsson, via alle grandi manovre! TUTTI i dettagli sui nomi accostati ai bianconeri

Tuttosport fa il focus sul mercato estivo della Juve. La dirigenza bianconera è al lavoro su tutti i reparti e trovano conferme diversi nomi in entrata.

In cima alla lista ci sono Calafiori per la difesa, Koopmeiners a centrocampo e Gudmundsson. Sarebbero questi i tre nomi in ascesa per l’estate. Giuntoli e Manna sono già al lavoro.

