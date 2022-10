Brutte notizie in casa Atalanta: il centrocampista Marten De Roon non sarà presente a Empoli per infortunio. La situazione

La vigilia di Empoli Atalanta è cominciata tutta in salita per la Dea, considerando che al Castellani non ci sarà il centrocampista Marten De Roon. Contro la Lazio domenica sera ha riscontrato un problema al flessore, e a Zingonia si sta cercando di capire l’entità dell’infortunio.

Come riportato da Sky Sport, il numero 15 nerazzurro salterà la sfida di domenica. A serio rischio la gara contro il Napoli a Bergamo, ma per quel match l’Atalanta è speranzosa di recuperare fino all’ultimo lo stesso De Roon.

