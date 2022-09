L’Atalanta spera che non sia nulla di grave l’infortunio di Demiral, ma gli ultimi accertamenti portano ottimismo in casa nerazzurra

Dopo lo spavento con Koopmeiners, l’Atalanta sta monitorando la situazione del leader della difesa Demiral: rimasto fermo per infortunio con la sua Turchia, costringendolo a ritornare a Bergamo per questioni precauzionali. Come sta effettivamente il numero 28 nerazzurro?

Attualmente risulta che Demiral dovrà sottoporsi ad alcuni esami di accertamento, ma il fastidio muscolare non dovrebbe condizionare la sua presenza in vista del match contro la Fiorentina.

L’articolo Infortunio Demiral, le condizioni del difensore dell’Atalanta proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG