Infortunio Ibrahimovic: sarà presente con il Verona Le ultime. Non riesce a recuperare e non sarà in campo a San Siro

Zlatan IIbrahimovic sperava nel recupero per poter essere in campo contro il Verona a San Siro per la sua ultima probabile partita con il Milan.

Non è pronto per tornare in campo, ma potrebbe esserci un momento a lui dedicato. Dipenderà dalla volontà del giocatore.

