Ciro Immobile dovrà stare fuori fino a gennaio, ma la Lazio conserva un lume di speranza e martedì l’attaccante farà nuovi controlli.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sarà fatta una nuova risonanza per capire come procedere il recupero e se c’è la possibilità per i biancocelesti di riavere il capitano per la sfida contro la Juventus.

