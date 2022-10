Infortunio Kjaer: Milan prudente dopo l’ultimo lungo stop del 33enne centrale danese

La lesione di basso grado al bicipite femorale destro riportato da Simon Kjaer sarà meglio valutato tra una settimana.

I tempi di rientro si aggirano verosimilmente tra le due e le tre settimane, a cavallo tra la trasferta di Verona in A e quella di Zagabria in Champions. La prudenza è d’obbligo: guai aforzare i tempi, specie nel caso di un 33enne che arriva da uno stop lunghissimo come la rottura del crociato che aveva chiuso il 2021-22 di Kjaer già a dicembre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

