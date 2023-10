Infortunio Krunic, il centrocampista bosniaco adesso vede il rientro in campo: potrebbe giocare questa gara

Arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda la situazione infortunati. Le condizioni di Loftus-Cheek non preoccupano così come quelle di Krunic.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, infatti, sia l’inglese sia il bosniaco dovrebbero recuperare per la prima sfida al rientro dalla sosta, quando a San Siro arriverà la Juventus.

