Infortunio Krunic, il Milan conta di recuperare il calciatore per la gara contro la Juve, la prima dopo la sosta di ottobre

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha fornito questi aggiornamenti su Rade Krunic:

«Krunic giocatore preziosissimo per Pioli, più di quanto si possa immaginare. Starà fuori per almeno 4 settimane, salterà Cagliari, Lazio, Dortmund e Genoa. Il Milan vuole provare ad averlo per la Juve il 22 ottobre dopo la sosta, giocatore invisibile ma fondamentale».

