Infortunio Lenzini: neanche in panchina per Italia-Svizzera. Le condizioni della calciatrice della Juventus Women

Martina Lenzini neanche in panchina per Italia-Svizzera femminile di Nations League. Come appreso da Juventusnews24.com, per lei un lieve risentimento muscolare.

Soncin schiera dall’inizio quattro calciatrici della Juventus Women: Salvai, Boattin, Caruso e Cantore.

The post Infortunio Lenzini: neanche in panchina per Italia-Svizzera. Le sue condizioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG