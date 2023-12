Manna premiato a Torino: importante riconoscimento in arrivo per il dirigente della Juventus. Tutti i dettagli

Giovanni Manna nei prossimi giorni riceverà il Premio USSI Sportivo Piemontese dell’Anno 2023 come miglior dirigente.

La cerimonia di consegna è in programma lunedì 11 dicembre presso il Circolo della Stampa (Palazzo Ceriana Mayneri) di corso Stati Uniti a Torino. Importante riconoscimento in arrivo, dunque, per il dirigente della Juventus.

