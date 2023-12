Infortunio Locatelli: cosa filtra verso Juve-Roma. Le sue condizioni per il big match dello Stadium

Sono state escluse fratture ed è confermata una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro per Manuel Locatelli, come comunicato dalla Juve.

Per il centrocampista bianconero si valuterà quotidianamente verso Juve-Roma, in base al dolore e ai sintomi. La sua presenza è dunque in dubbio.

