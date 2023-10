Infortunio Loftus-Cheek: l’inglese potrebbe a sorpresa saltare anche la gara contro il Napoli. Le ultime sull’inglese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande preoccupazione per le condizioni di Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, out dalla gara con la Lazio dello scorso 30 settembre, viene monitorato costantemente, è in miglioramento ma potrebbe a sorpresa saltare anche la gara di domenica contro il Napoli.

The post Infortunio Loftus-Cheek, cosa filtra sull’inglese: c’è una terribile ipotesi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG