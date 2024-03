Infortunio Maignan, arriva il primo esito per il portiere del Milan: fissati gli esami. Le condizioni dell’estremo difensore

In Slavia Praga Milan è arrivata una notizia negativa per i rossoneri: lo stop di Maignan che ha provato a stringere i denti per poi abbandonare il campo al minuto 18 del primo tempo.

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni del rossonero. Come riportato da SkySport, il portiere avrebbe riportato un trauma contusivo alla gamba destra nello scontro di gioco ad inizio partita con Vicek, ma il ginocchio sembra essere stabile. Nella giornata di venerdì 15 marzo Maignan si sottoporrà a esami strumentali.

Queste le parole di Pioli: «Non sembra niente di grave, peccato perché ci ha costretto ad usare uno slot».

