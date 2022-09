Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, potrebbe recuperare per la sfida contro il Bologna

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, potrebbe recuperare per la sfida contro il Bologna.

Le sue condizioni sono in netto miglioramento dopo la botta subita con l’U21 italiana. Difficile vederlo in campo dal 1′, ma tra i convocati Allegri lo potrebbe portare. La sfida con il Maccabi di Champions è quella per il ritorno in campo.

L’articolo Infortunio Miretti, le condizioni del centrocampista della Juve in vista del Bologna proviene da Calcio News 24.

