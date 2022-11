Brutte notizie per l’Atalanta: Muriel ha riscontrato un brutto infortunio che chiude definitivamente il suo 2022 nerazzurro

L’Atalanta dovrà fare a meno di Luis Muriel nelle prossime tre partite prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar. Ecco la situazione attuale del giocatore.

Come riportato dal sito ufficiale della società bergamasca, l’attaccante colombiano ha riscontrato una lesione parziale dell’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra: i tempi di recupero non sono chiari, ma sicuramente il ragazzo non scenderà in campo prima del 2023.

