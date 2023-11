Infortunio Okafor, fissati i tempi di recupero dell’attaccante svizzero: ci vorranno altri 15 giorni per rivederlo a disposizione

Come riportato dal Corriere della Sera, in casa Milan sono stati fissati i tempi di recupero di Noah Okafor, infortunatosi nell’ultima sosta per le nazionali con la Svizzera.

Per riavere a disposizione l’ex Salisburgo ci vorranno 10-15 giorni: col Frosinone, con Giroud squalificato, toccherà ancora a Jovic.

