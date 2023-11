Massimiliano Allegri, tecnico della Juve ed ex Milan, ha analizzato la corsa scudetto: le dichiarazioni prima della gara col Monza

Intervenuto in conferenza stampa prima di Monza-Juve, Max Allegri, tecnico dei bianconeri ed ex Milan, ha parlato così della corsa scudetto:

RABIOT DICE CHE NELLO SPOGLIATOIO SI PARLA DI SCUDETTO – «Nello spogliatoio della squadra non ci entro mai, è sacro. Tutti noi dobbiamo desiderare qualcosa di importante, ma bisogna pensare alla partita di domani. Non scordiamoci che rimanere fuori dalla Champions League per la Juventus è stato un danno tecnico e per la società. Dobbiamo costruire l’annata per raggiungere l’obiettivo minimo».

