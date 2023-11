Infortunio Okafor, il retroscena raccontato da Ordine: «Nessuno ha avvertito il Milan. Quando è rientrato…»

Nel corso del suo editoriale per Il Giornale, Franco Ordine ha raccontato un retroscena sull’infortunio di Okafor. Le sue parole sull’attaccante del Milan.

ORDINE – «Okafor è rientrato a Milanello e a sorpresa ha dato notizia del suo infortunio: nessuno della Nazionale Svizzera ha chiamato il Milan per avvertire. Furlani ha fatto partire una protesta ufficiale che servirà a poco. E l’eventuale indennizzo Fifa non ripaga dal danno subito. L’episodio conferma il buco nell’organigramma del Milan: la mancanza di un dirigente. Leggendo il calendario della Svizzera qualcuno avrebbe potuto sensibilizzare il CT sull’esigenza di salvaguardare la salute di Okafor. Lo avrebbe potuto fare Stefano Pioli. Ma anche il giocatore avrebbe dovuto segnalare al CT il rischio della terza partita in 6 giorni»

