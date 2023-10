Infortunio Osimhen: dalla Nigeria arrivano i primi aggiornamenti sull’attaccante del Napoli. Milan a forte rischio?

Jose Pesseiro, ct della Nigeria, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen del Napoli. L’attaccante rischia di saltare il Milan.

PAROLE – «Victor va adesso a verificare immediatamente la sua situazione. Cosa mi aspetto? Siamo in continuo contatto con il suo club, il suo allenatore e lo staff del Napoli. E così per ogni giocatore. E alla fine di ogni gara inviamo un rapporto per aggiornare i club. Noi siamo responsabili della saluta del giocatore: Victor è un giocatore fantastico, il Napoli ha bisogno di lui, e anche noi abbiamo bisogno di lui. Quindi facciamo il massimo per le sue condizioni e adesso è in contatto col dottore: chiamano la clinica, fanno gli esami e poi decideremo se tornerà al Napoli o resterà qui, in base all’entità dell’infortunio. Ma in 3 giorni, far giocare Osimhen può essere pericoloso: probabilmente non giocherà. In questo momento questa è la mia opinione e valutazione del caso Osimhen. Perché rischiarlo significa poi rischiare di infortunarlo per un mese o per due mesi, è ovvio che mi piacerebbe che giocasse ma adesso la cosa che ho in mente è solo che vada a fare i test di controllo per migliorare la situazione: bisogna rispettare il club che gli paga lo stipendio. Non solo per Osimhen e il Napoli, questo vale per tutti i club».

The post Infortunio Osimhen, arrivano gli aggiornamenti dalla Nigeria! Ci sarà col Milan? appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG