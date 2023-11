Oggi è stato il giorno degli esami strumentali effettuati sul ginocchio sinistro del difensore francese: scongiuriate le ipotesi peggiori.

Poco dopo la mezz’ora di Atalanta-Inter Benjamin Pavard si scontra con il bergamasco Lookman ed il suo ginocchio esegue una torsione innaturale. Negli attimi successivi all’impatto si teme il peggio: chiunque si avvicina al difensore molto dolorante non fa una bella espressione. I compagni gli dedicano la vittoria e gli stanno vicino ma a fine gara l’ex Bayern Monaco è già in piedi a festeggiare con i compagni anche se ovviamente zoppica vistosamente.

L’esito degli esami

L’Inter ha sottoposto oggi Pavard agli esami strumentali e questi hanno evidenziato una lussazione della rotula: il difensore porterà un tutore per 3/4 settimane e poi potrà lentamente ricominciare a lavorare sul campo. Confermate quindi le sensazioni del post-gara: non c’è nessun interessamento dei legamenti e quindi non ci sarà bisogno di operazione chirurgica.

Inter Centro Suning

I tempi di recupero

Il francese in soldoni secondo Sky Sport dovrebbe star fuori per 2 mesi: ecco tutte la partite che dovrebbe saltare.

Salisburgo-Inter (Champions League, mercoledì 8 novembre ore 21)

Inter-Frosinone (Serie A, domenica 12 novembre ore 20.45)

Juventus-Inter (Serie A, domenica 26 novembre ore 20.45)

Benfica-Inter (Champions League, mercoledì 29 novembre ore 21)

Napoli-Inter (Serie A, domenica 3 dicembre ore 20.45)

Inter-Udinese (Serie A, sabato 9 dicembre ore 20.45)

Inter-Real Sociedad (Champions League, martedì 12 dicembre ore 21)

Lazio-Inter (Serie A, domenica 17 dicembre ore 20.45)

Inter-Bologna (Coppa Italia, mercoledì 20 dicembre ore 21)

Inter-Lecce (Serie A, sabato 23 dicembre ore 18)

Genoa-Inter (Serie A, venerdì 29 dicembre ore 20.45)

Non è escluso che il recupero sia più lungo ma si presuppone che possa rientrare nella peggiore delle ipotesi per fine gennaio.

L’articolo Infortunio Pavard: ecco quanto starà fermo il difensore proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG