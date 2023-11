L’infortunio di Benjamin Pavard costringe Inzaghi a ridisegnare l’Inter: c’è uno scenario del tutto originale da considerare

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’Inter che deve far fronte all’infortunio di Benjamin Pavard.

C’è uno scenario inedito che riguarda la conformazione della squadra, e che vede come protagonista Juan Cuadrado.

CUADRADO– Alla Juventus, con Allegri in panchina, ha fatto il terzino destro nella linea a quattro ma, a partita in corso, per l’assalto finale si è trovato anche nei tre dietro. Soluzione da… ultima spiaggia. Come “braccetto” di sinistra, con Bastoni in panchina a respirare, possono essere utilizzati, oltre ad Acerbi, anche Dimarco e Carlos Augusto.

