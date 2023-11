Novità importanti per quanto concerne la partita tra l’Inter e il Salisburgo, in particolar modo sull’attaccante Marko Arnautovic

Come riportato da Sky Sport, oggi il centravanti dell’Inter Marko Arnautovic si è allenato tranquillamente in gruppo ad Appiano Gentile, creando non poche novità alla vigilia della gara contro il Salisburgo in Champions League.

Infatti il centravanti nerazzurro sarà disponibile senza problemi nonostante la scelta di Simone Inzaghi sia quella di preservarlo nella maniera migliore possibile. Si attendono aggiornamenti da Appiano Gentile.

