I dirigenti nerazzurri dopodomani avranno l’occasione di monitorare nuovamente un attaccante che già ha fatto male alla squadra di Inzaghi.

L’Inter attualmente è focalizzata sul campo ma i dirigenti non dimenticano di buttare un occhio al mercato anche se più per l’estate prossima che per gennaio.

La missione

Se si escludono i titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’attacco non è certo giovanissimo: la stagione è ancora “giovane” per cui valutazioni più precise verranno fatte nei mesi a seguire ma potrebbe servire qualche punta più giovane di Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez che entrambi hanno 34 anni.

Marko Arnautovic

L’avversario

La Gazzetta dello Sport riporta che la gara di mercoledì servirà ad Ausilio e Marotta per osservare nuovamente Karim Konaté, attaccante del Salisburgo che all’andata è subentrato solo nel finale ma che dopodomani sarà titolare. Si tratta di un attaccante della Costa d’Avorio classe 2004 che ha creato più di qualche problema alla difesa titolare (se si eccettua l’allora infortunato Acerbi) dell’Inter nel 3-4 del precampionato. Nell’ultimo turno di campionato ha realizzato una doppietta che ha portato il suo score a 8 goal in 13 giornate; non è altissimo (meno di 1,80) ma è agile, veloce e bravo tecnicamente. Non sarà per nulla facile acquistarlo eventualmente perché è sotto contratto con gli austriaci fino al 2028.

Altri obiettivi

La dirigenza continua a monitorare i progressi in Italia di Nikola Krstović del Lecce e di Santiago Gimenez del Feyenoord: il primo sembra certamente più accessibile del secondo su cui c’è già mezza Europa.

L’articolo Inter a Salisburgo anche per motivi di mercato: negli austriaci gioca uno dei 3 obiettivi per l’attacco proviene da Notizie Inter.

