Infortunio Pavard, spunta una data per il recupero del difensore francese: ecco quando potrebbe tornare in campo

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Benjamin Pavard, attualmente in compagnia della famiglia in Francia. Stando a quanto riferisce Sky Sport, i tempi di recupero del difensore nerazzurro sono lunghi: fino al termine di novembre almeno, infatti, il giocatore indosserà il tutore, prima di cominciare il percorso riabilitativo. Ma quindi quando sarà possibile rivederlo in campo?

La speranza di Inzaghi e di tutta l’Inter è quella di rivederlo entro la fine del 2023, ma è possibile che tutto slitti agli inizi del 2024.

