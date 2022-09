Infortunio Pedro: lo spagnolo fa di tutto per essere a disposizione contro il Verona. Vuole andare almeno in panchina

C’è un po’ di preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Pedro. Ieri lo spagnolo non si è allenato dopo la non convocazione in Europa League di giovedì.

Oggi pomeriggio durante la rifinitura il giocatore tenterà il recuperare per essere almeno chiamato per un posto in panchina domani all’Olimpico in occasione del match contro il Verona. Test-verità in campo, altrimenti ci proverà per la trasferta in Danimarca di giovedì prossimo. L’ex Barcellona e Chelsea ha collezionato 4 apparizioni fin qui (un gol e un assist).

L'articolo Infortunio Pedro, lo spagnolo non molla: con il Verona vuole esserci

