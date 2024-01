Infortunio Pobega, tempi lunghi per il rientro in campo del centrocampista italiano: spunta l’indiscrezione sul recupero

Come riporta Tuttosport, in casa Milan si prevedono tempi lunghi per il rientro in campo di Tommaso Pobega dopo l’infortunio contro il Monza.

L’ex Torino potrebbe rivedere il campo solo a fine aprile: una tegola pesante per il centrocampo rossonero.

