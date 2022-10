Paul Pogba è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo e per la sfida contro l’Empoli di venerdì potrebbe rientrare nella lista dei convocati

A comunicarlo è la stessa Juventus con una nota ufficiale, difficile vederlo in campo anche per uno scampolo di match ma per le prossime partite potrebbe trovare spazio dopo l’infortunio.

L’articolo Infortunio Pogba, il francese tornato parzialmente in gruppo: le ultime proviene da Calcio News 24.

