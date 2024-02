Infortunio Poli: il capitano della Juventus Next Gen lascia il campo in barella. Problemi al ginocchio contro la Torres

L’unica nota stonata della vittoria della Juventus Next Gen contro la Torres per 1-3 è l’infortunio occorso a Poli.

Il capitano bianconero, in seguito ad un contrasto con un avversario all’88’ del match, è rimasto a terra molto dolorante accusando un forte dolore al ginocchio. Poli ha chiamato subito la panchina per chiedere il cambio ed è stato costretto ad uscire dal campo in barella.

