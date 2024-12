L’attaccante esterno americano non ha accusato un semplice indurimento come paventato venerdì sera.

Nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio, gli infortuni sono all’ordine del giorno. Spesso influenzano non solo le carriere dei singoli atleti ma anche le sorti delle squadre per cui giocano.

L’ultima notizia riguarda Christian Pulisic: la diagnosi ricevuta dopo una risonanza magnetica desta preoccupazione ma allo stesso tempo offre un quadro clinico da monitorare con attenzione.

Infortunio da valutare

L’attaccante esterno ha subìto un infortunio durante Atalanta-Milan, che ha richiesto l’intervento medico per una valutazione approfondita. L’americano è stato sostituito al 38′ del primo tempo ed oggi è stato sottoposto agli esami strumentali.

Conseguenze per la squadra

L’assenza di Pulisic dai campi di gioco potrebbe avere ripercussioni significative per la sua squadra, la quale si avvale delle sue capacità offensive e della sua velocità. Fonseca ultimamente lo stava schierando sulla trequarti e ora dovrà vedere come sostituirlo.

Christian Pulisic

La diagnosi

La risonanza magnetica effettuata ha rivelato una lesione di basso grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Questo tipo di infortunio, sebbene non sia dei più gravi, necessita di cure appropriate e di un periodo di riposo per permettere una corretta guarigione.

I tempi di recupero

L’attenzione ora si sposta sui tempi di recupero necessari per consentire a Pulisic di tornare in campo al meglio delle sue possibilità. Un secondo esame è previsto fra una settimana per valutare l’evoluzione della lesione e per stabilire un piano di riabilitazione adeguato. In ogni caso le prime ipotesi sostengono che debba saltare le prossime 3 partite: la speranza E di averlo al 100% per la Supercoppa italiana che si giocherà ad inizio gennaio.

