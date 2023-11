Infortunio Thiaw, piove sul bagnato in casa Milan: possibili tempi di recupero lunghi per il difensore rossonero

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre alla sconfitta rimediata in casa contro il Borussia Dortmund che potrebbe risultare decisiva ai fini del percorso in Champions del Diavolo, i rossoneri devono fare i conti con un nuovo infortunio.

A questo giro è toccato a Thiaw, che dopo aver rincorso un pallone si è toccato la coscia. A fine partita è uscito da San Siro con le stampelle: il guaio al bicipite femorale, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe tenerlo fuori per il resto dell’anno.

The post Infortunio Thiaw, piove sul bagnato in casa Milan: tempi di recupero lunghi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG