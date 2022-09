Continua la preparazione del Milan in vista della trasferta di Empoli. Buone notizie per Pioli, tra oggi e domani il rientro in gruppo di Tonali

Come riferisce Tuttosport il centrocampista, che contro il Napoli ha riportato un leggero problema muscolare che non gli ha permesso di giocare con la maglia azzurra, sta molto meglio e, salvo sorprese, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di sabato sera.

