Infortunio Weah, difficile il recupero per Monza Juve: novità sulle condizioni dell’esterno americano dall’allenamento

Il recupero di Weah per Monza Juve è sempre più difficile. Come appreso da Juventusnews24, infatti, l’esterno americano oggi ha svolto un allenamento a parte rispetto ai compagni a causa dell’infortunio muscolare rimediato col Verona un mese fa (28 ottobre).

E’ quindi complicato ipotizzare che possa tornare in tempo per la partita di venerdì sera. Anche De Sciglio, come Weah, questa mattina si è allenato a parte.

The post Infortunio Weah, difficile il recupero per Monza Juve: novità dall’allenamento appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG