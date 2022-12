La Roma riabbraccia Wijnaldum a Trigoria dopo il brutto infortunio e l’operazione, il rientro è previsto per fine gennaio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista olandese sta lavorando per rientrare e recuperare i mesi persi con la maglia giallorossa. Un recupero importante per Mourinho che dovrà aspettare fine gennaio per riaverlo in campo.

