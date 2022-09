Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, non le manda a dire al Ct dell’Inghilterra Sotuhgate su alcune mancate convocazioni

«Non ci posso credere, Tomori ha vinto la Serie A, sta giocando benissimo, è fondamentale per il Milan e comunque non riesce a essere convocato. E non parlo dell’undici titolare, non è neanche in rosa anche lui. Non è che stiamo qui a dire ‘tanto abbiamo tantissimi centrali tra cui scegliere’, quindi Southgate dovrebbe dargli un’occhiata e capire se può fare al caso nostro».

