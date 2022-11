Inghilterra Iran, che gaffe di Bizzotto: «Juventus in dieci uomini». Il telecronista ha citato la squadra di Allegri

Durante Inghilterra Iran, Stefano Bizzotto, telecronista Rai, ha citato la Juventus durante il racconto della partita.

«Per il momento in dieci uomini la Juventus». Lo strano lapsus è scattato quando Maguire è uscito dal campo lasciando per pochi secondi la sua squadra in 10 uomini.

L’articolo Inghilterra Iran, gaffe di Bizzotto: «Juventus in dieci uomini» proviene da Calcio News 24.

