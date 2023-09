Le parole di Kyle Walker, difensore dell’Inghilterra, dopo il pareggio con l’Ucraina, arrivato grazie alla sua rete

L’Inghilterra ha pareggiato con l’Ucraina, nella partita di qualificazione per gli Europei. Il risultato è arrivato grazie al gol di Walker, la sua prima con la maglia dei Tre Leoni. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali della federazione.

PARTITA – «È innanzitutto un punto fuori casa. Penso che siamo in una posizione forte nel gruppo, sarà sempre dura venire qui e ovviamente sono una nazione orgogliosa. Pensavo che sotto porta ci mancasse un po’ dell’aggressività che normalmente abbiamo sotto porta, ma a volte devi prendere quelle partite, venire fuori casa, prendere un punto e andare avanti».

GOL – «È solo un sollievo. Per rappresentare il tuo paese ed essere fortunato come ho dovuto farlo molte volte, non aver segnato era nella mia mente. Ora posso spuntarlo, ce l’ho fatta e finalmente ho segnato un gol con l’Inghilterra.

RICOSTRUZIONE DEL GOL – «Gioco con Harry Kane ormai da diversi anni e so che gli piace scendere in profondità e cercare quella corsa. Dimostra quanto lui sia intelligente come calciatore. Può scendere in profondità, può restare dietro e rimanere come centravanti, come numero nove. Ho visto il varco e per fortuna mi ha trovato, cosa che nove volte su dieci trova la persona a cui passa, e io l’ho messa dentro.

PAREGGIO – «A volte hai semplicemente queste notti. Abbiamo avuto tanto possesso palla, avremmo dovuto creare qualche occasione in più sotto porta, ma tu le cogli. Se vieni qui contro una grande squadra ucraina, vedi i loro risultati, sono stati molto bravi. Sappiamo che possiamo fare meglio, ma ora passiamo a martedì, che è un’altra partita importante».

