Andres Iniesta, ex storico centrocampista di Barcellona e Spagna, si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport

Andres Iniesta ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport.

IPOTESI RITIRO POST INFORTUNIO – «È stata anche una lezione, quella. Ho preso coscienza di come tutto possa cambiare da un istante all’altro. Non ho avvertito paura ma consapevolezza dei problemi prodotti da una lesione delicata che richiedeva un intervento chirurgico. Però è chiaro che nonostante sapessi che in quattro-cinque mesi avrei poi recuperato, qualche dubbio l’avvertivo».

SMETTERE FA PAURA – «So che quando dovrò farlo non sarà un gran bel giorno. So che sarà molto diffi cile. So che soffrirò, perché ripenserò a quando il mio papà mi accompagnava a giocare. So che rimpiangerò tante cose – la folla, gli amici, la spensieratezza – ma non mi smarrirò. Poi comincerò a pensare al futuro, allenatore o direttore sportivo, non ho ancora idee chiare in merito. Ma questo sarà soltanto il passo successivo»

CONTINUA SU CALCIONEWS24

The post Iniesta svela: «Smettere mi fa paura. Calcio cambiato in peggio» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG