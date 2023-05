Il tecnico considerata la settimana libera da impegni ufficiali ha concesso 3 giorni liberi ai giocatori; gli infortunati invece si allenano.

Domani l’Inter inizierà a prepararsi per la gara di Torino in cui dovrebbero giocare molte seconde linee; inevitabilmente più di qualche pensiero è già alla gara contro il Manchester City del 10 giugno. Skriniar, Correa e Mkhitaryan si sono allenati anche in questi giorni di pausa per il resto del gruppo per accelerare i recuperi dai rispettivi infortuni.

Henrikh Mkhitaryan

Il Corriere dello Sport celebra i meriti del preparatore atletico Ripert e di tutto lo staff tecnico nerazzurro che è stato capace di portare i giocatori al massimo della forma nel momento decisivo della stagione. Il Manchester City prima dell’Inter affronterà il derby con lo United in finale di FA Cup, insomma avrà una marcia di avvicinamento leggermente più complicata di quella dei nerazzurri.

L’articolo Inizia la marcia di avvicinamento alla finale, domani la ripresa, in 3 già si allenano ad Appiano proviene da Notizie Inter.

